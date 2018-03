Inventarisatie van koetshuizen in Fryslân

De Boerderijenstichting Friesland inventariseert hoeveel koetshuizen er nog in Friesland zijn. Dat zijn bijgebouwen waar boeren vroeger de koets inzetten. Die bijgebouwen raken steeds meer buiten beeld en zijn vaak slecht onderhouden. Probleem is dat een boerderij wel monumentaal kan zijn, maar een bijgebouw is dat vaak niet. Daardoor is er geen mogelijkheid om subsidie te krijgen voor restauratie van bijvoorbeeld een koetshuis.

Boer Terpstra uit Aalsum heeft zijn koetshuis wel laten restaureren. Hij steunt het idee van de Boerderijenstichting, dat er een regeling moet komen om deze koetshuizen te behouden voor de toekomst.