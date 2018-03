Sicko Heldoorn over vriend Doede: "Een authentieke denker"

"Met het overlijden van Doede Bleeker verliezen we een authentieke denker en een originele man", zegt Sicko Heldoorn, jarenlang een van de beste vrienden van Bleeker. Heldoorn, prominent PvdA'er en nu tijdelijk burgemeester in Huizen, is erg aangedaan door het onverwachte overlijden van Bleeker. De mannen deelden een liefde voor de visserij. "Hij leefde voor zijn winkel. Hij vond het prachtig dat mensen een omweg maakten om bij hem een haring te halen."

Ook als zanger heeft Bleeker volgens Heldoorn veel betekenis gehad. Bleeker werd bekend met het nummer Switsokken (Zweetsokken), maar maakte ook heel gevoelige nummers. Die vielen niet altijd goed bij het festivalpubliek. "Dan riepen ze achterin de zaal toch weer om Switsokken." Het was de laatste tijd wat stiller rond Bleeker. Dat had volgens Heldoorn te maken met een keuze die Bleeker had gemaakt voor zijn winkel, terwijl hij het laatste jaar ook last had van zijn gezondheid."