Na het eerste kievitsei van Fryslân bij It Heidenskip vrijdag, was het zondag weer raak in Súdwest-Fryslân. En weer bij It Heidenskip. Het ei werd gevonden door Hendrik Haanstra van Workum. Hij mag maandagmiddag naar het gemeentehuis in Sneek, naar waarnemend burgemeester Magda Berndsen.

In plaats van het echte ei laat hij haar een foto zien van zijn vondst en krijgt hij een oorkonde en een tientje vindersloon.