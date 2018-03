Willem de Vries: "Doede Bleeker was een begrip"

Een 'working class hero', zo omschrijft Willem de Vries troubadour Doede Bleeker. De muzikant is zondag overleden, hij is 65 jaar geworden. "Een gewone man met een talent voor liedjes maken. Mensen vonden zijn werk vaak grappig, maar hij wilde ook graag serieus worden genomen. Dat was ook wel zijn worsteling. Hij was een veelzijdig man, hij schreef gedichten, verhalen en liedjes natuurlijk."

"Doede was een begrip. Hij was een akoestische singer-songwriter, in de stijl van Americana en blues. En schreef over onderwerpen dichtbij huis, over het leven zelf in de breedste zin. Hij durfde zich kwetsbaar op te stellen. Het was een hele markante man. Niet de beste liedjeszanger wat stem betreft, maar wel een persoonlijkheid. Een echte. Hij hoorde echt in het rijtje van Piter Wilkens en Gurbe Douwstra."

De laatste tijd was hij bezig om zijn nummers te digitaliseren, op Spotify te zetten.