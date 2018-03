Kinderen die de hele dag op de iPad of de iPhone kijken, moeten de mogelijkheid krijgen om zichzelf even 'op te laden'. Dat vinden ze bij basisschool It Haskerfjild in Joure. Daarom is daar een deel van het schoolplein omgetoverd tot natuurpad. De naam is door een leerling bedacht: Het Hasker Speeleiland.

Door de oud-papier-pakes (al 35 jaar) en de hulp van ouders en vrijwilligers van NL-doet is de hoek gemaakt, met natuurlijke materialen.