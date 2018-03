Troubadour Doede Bleeker (65) overleden

Troubadour Doede Bleeker uit Stavoren is zondag op 65 jarige leeftijd gestorven. Bleeker werd voornamelijk bekend als de zingende vishandelaar.

Toen hij in 1984 werkloos raakte, begon hij met het schrijven van gedichten, verhalen en liedjes. Hij durfde ze in het begin niet te zingen, maar na het straatoptreden in Sneek kreeg hij er wat meer vertrouwen in. Uiteindelijk zette hij zijn uitkering stop, en begon hij als zelfstandig zanger en vishandelaar. Dit heeft hij zijn leven lang gedaan.

Een van Bleekers bekendste nummers is het liedje 'Switsokken' (Zweetsokken) uit 1985. Bleeker noemde zichzelf de 'Staverse Misthoorn', nadat iemand hem in de krant de Friese Urbanus had genoemd. Zijn landelijke doorbraak had hij toen hij werd gevraagd voor een rol in de Nederlandse film 'De kleine blonde dood'. Hierna mocht hij meerdere keren optreden op radio en televisie.

Bleeker had een viszaak aan de Smidstraat in Stavoren. Een van de laatste albums die hij uitbracht was de LP 'Omarmd op Texel' uit 2007.