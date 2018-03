Noorderlicht te zien in Noord-Fryslân

Voor de oplettende natuurliefhebber was er zondagavond in Noord-Fryslân wat moois te zien in de lucht: het Noorderlicht. De groenrode gloed was met wat moeite met het blote oog te zien, maar met een camera hadden mensen meer geluk.

Paul Lezwijn uit Holwerd is een van de mensen die het gelukt is om het natuurfenomeen met een camera vast te leggen. Hij deed dit vanuit zijn slaapkamerraam in Holwerd. Volgens Lezwijn was de Aurora kort maar goed te zien vanuit het Noorden van Fryslân, zo vertelt hij op twitter.

Zeldzaam

Het komt niet al te vaak voor dat het Noorderlicht in Fryslân te zien is. Normaliter moeten mensen een stuk noordelijker zijn, in Scandinavië of Canada, om Aurora goed te kunnen aanschouwen. Het licht ontstaat doordat geladen deeltjes vanuit de ruimte bij de polen gemakkelijk de atmosfeer in kunnen komen. Hierdoor kan de lucht op een hoogte van enkele kilometers een groene of rode kleur krijgen. Het licht dat wij hier in Nederland vaak zien is vaak het gevolg van een zonnestorm.