Boerderij volledig afgebrand bij Achlum

Aan de Hitzumerweg nabij Achlum is in de nacht van zondag op maandag een boerderij door brand in de as gelegd. De eerste melding kwam om ongeveer kwart over twaalf 's nachts binnen. Toen de brandweer bij de boerderij aankwam was de brand echter al uitslaand en werd al snel duidelijk dat het gebouw niet meer te redden was.

In de schuur van de boerderij stond vee, maar deze dieren konden op tijd uit het gebouw worden gehaald. De brandweer is daarna met name bezig geweest om de schuur met jongvee naast de boerderij te redden. Er zijn geen mensen of dieren bij de brand gewond geraakt. De boerderij was bewoond.

Melken

Net voor twee uur 's nachts had de brandweer van Witmarsum en Franeker de brand onder controle. Daarna is er hard gewerkt om de nutsvoorzieningen weer in orde te krijgen zodat er maandagochtend weer gemolken kon worden.