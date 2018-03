Holstmeer maakt indruk: 'Theater kan gevangenen helpen'

ChristenUnie kamerlid Stieneke van der Graaf ziet een belangrijke rol voor het theater bij het re-rintegreren van gevangenen in de samenleving. Zij vraagt daar dit jaar aandacht voor bij minister Sander Dekker van Rechtsbescherming. Inspiratie daarvoor is het theaterstuk Holstmeer dat op drie locaties in Leeuwarden wordt gespeeld, waaronder ook gevangenis De Marwei. Gevangenen spelen daar ook in mee.

Stieneke van der Graaf heeft het stuk gezien en was onder de indruk. Bij het maken van theater moet je je blootgeven en openstellen, zag ze. Dat is het tegenovergestelde van wat er in de gevangenis gebeurt, maar wel nodig om weer in de gemeenschap mee te kunnen doen zonder dat zij de verkeerde dingen doen.