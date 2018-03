Zilver voor shorttrackvrouwen op het WK bij relay

De Nederlandse shorttrackvrouwen, met Suzanne Schulting en Rianne de Vries, hebben een zilveren medaille gewonnen op het WK in het Canadese Montreal. In de finale was Zuid-Korea veel te sterk, maar daarachter was het zeer spannend. De Oranjeploeg voerde een hevige strijd met Canada. Uiteindelijk kwamen de Oranje vrouwen daar op de eindstreep als winnaar uit.

De mannen, met Sjinke Knegt, Daan Breeuwsma en Itzhak de Laat, reden een teleurstellende finale. Er was een moment waarop Sjinkie Knegt van de vierde naar de tweede plaats ging, maar kort daarna zakte Nederland weer terug. Tegen het einde van de wedstrijd aan kon Knegt geen podiumplaats meer pakken voor ons land.