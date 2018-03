Ruim 300.000 euro opgehaald bij Hollandse 100

Bij de Hollandse 100, een goede doelenactie die zondagmiddag werd gehouden in Heerenveen, is 309.438 euro opgehaald. Dat geld gaat naar de stichting Lymph&Co, die onderzoek doet naar lympheklierkanker.

De stichting is opgericht door Bernard van Oranje, die zelf ook deelneemt. Ook zijn moeder, Prinses Margriet, was er zondag bij. Na tien kilometer op het ijs van Thialf fietsten de deelnemers nog maximaal 90 kilometer. Onder de deelnemers was ook Patrick Kluivert. Hij en zijn vrouw Rossana zijn ambassadeurs van de stichting.

Afgelopen jaar werd 400.000 euro opgehaald met hetzelfde evenement, maar dan in Biddinghuizen.