Verbazing over film SGP Dantumadiel: 'Koefnoen in Damwâld'

Een campagnefilmpje van de SGP in Dantumadiel heeft op internet veel ophef veroorzaakt, meldt RTVNOF. In het filmpje is lijsttrekker Tom Bakker te zien, die een verhaal houdt over zijn eigen gezin en de, in zijn ogen, negatieve gevolgen van echtscheidingen. Het filmpje, gemaakt voor de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart, werd zondagmiddag offline gehaald, maar toen hadden veel mensen het al gezien.

''Vreselijk al die echtscheidingen, wat een ellende komt daar allemaal uit voort. Psychische problemen, ziekteverzuim, werkloosheid, financiële problemen, om dan nog maar te zwijgen over opvoedingsproblemen'', zegt Bakker in het filmpje. ''Ja echtscheidingen gaan altijd ten koste van de kinderen, vraag het maar aan de meesters en juffen op school. Met kinderen uit gebroken gezinnen is bijna altijd iets aan de hand.'' Volgens RTVNOF stond het thema begin maart ook op het programma bij een verkiezingsavond van de SGP in De Nije Warf in Wâlterswâld.

'Koefnoen in Damwâld'

Via Facebook kwamen er veel reacties op het filmpje binnen. De meeste daarvan waren negatief. Van ''Koefnoen in Damwâld, dat was mijn eerste reactie bij dit filmpje!'' tot ''Je moet je diep en diep schamen! Wat een onzin. De SGP heeft heel wat standpunten waar ik me wel in kan vinden, maar dit? Wat een schande. En dat uit een mond van een 'gelovige'. Ik zou voorstellen eens met kinderen te gaan praten uit een gescheiden gezin, misschien gaan je ogen dan open!''

RTVNOF plaatste een stuk van het filmpje op hun facebookpagina.