Aanvraag elektrische laadpaal moet eenvoudiger

Het moet veel eenvoudiger worden om in de gemeente Leeuwarden een laadpaal voor een elektrische auto aan te vragen. Dat vindt de fractie van de VVD. De partij zegt dat mensen nu afhaken, omdat het allemaal zo lang duurt en omdat het ingewikkeld is. De VVD wil van het college weten wat het gaat doen om de plaatsing van extra laadpalen te stimuleren.

De partij wijst op een recent rapport van Natuur en Milieu. Daarin staat onder andere dat Leeuwarden achterblijft in vergelijking met andere gemeenten wat betreft het aantal laadpalen. In een ander rapport scoort Leeuwarden een onvoldoende op het gebied van schoon en efficiënt autogebruik. De VVD vraagt het college of dit aanleiding is voor verbetering.