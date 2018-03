UNIS Flyers wint tweede finaleduel

De ijshockeyers van UNIS Flyers hebben de tweede wedstrijd in de best-of-5 serie om de titel in de BeNe League gewonnen. Op het eigen ijs van Thialf werd het 3-1 (1-0, 0-1, 2-0) tegen Hijs Hokij uit Den Haag.

In de eerste periode was de start van de Flyers goed. Al na vier minuten maakte Brent Janssen een mooie goal, waarmee hij zijn ploeg op voorsprong zette. Later raakte Postma voor de Flyers nog de lat. De tegenstander uit Den Haag begon beter aan de tweede periode. Binnen twee minuten was het Smid die de 1-1 op het scorebord zette.

Daarna pakten de Flyers wel weer de regie in de wedstrijd. Ze waren ook beter en kregen een paar goede kansen. Brent Janssen raakte met een hard schot de paal, en ook Adam Bezak en Tony Demelinne konden een een-op-een situatie met de keeper van Den Haag niet omzetten in een goal.

Er waren veel powerplaysituaties in de derde periode, maar het duurde lang voordat een van beide teams daarvan profiteerde. Vijf minuten voor tijd was het Lars den Edel die de wedstrijd besliste voor de Flyers. In de laatste minuten had Hijs nog wel een man meer op het ijs, en ze dachten ook dat ze de gelijkmaker scoorden, maar de Flyers konden het duel over de streep trekken. Met nog 27 seconden op de klok besliste Janssen met zijn tweede goal het duel toen Hijs zonder keeper speelde.

Omdat de eerste wedstrijd, vrijdagavond in Den Haag, met 4-2 werd verloren, staat het nu 1-1 in de serie. De derde wedstrijd is dinsdag in Den Haag. De ploeg die als eerste drie wedstrijden wint, pakt de titel in de BeNe League. De Flyers verloren eerder dit seizoen al de bekerfinale van Hijs Hokij en ook de Nederlandse titel ging naar Den Haag.