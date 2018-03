Sjinkie Knegt naar halve finale op WK

Bij de wereldkampioenschappen shorttrack in het Canadese Montreal heeft Sjinkie Knegt een bronzen medaille op de 1000 meter gewonnen.

In de finale moest Knegt starten vanaf de laaste plaats. Toen de Zuid-Koreaan Hwang onderuit ging, kon hij naar voren opschuiven, maar meer als brons zat

Knegt moest zich in zijn kwartfinale hevig nog inspannen. De Canadezen Girard en Hamelin kwamen voor de Bantegaaster over de streep, maar hij mocht op basis van zijn snelle tijd toch naar de halve finale. In die halve finale probeerde Knegt uit alle macht om bij de beste twee te komen, maar dat lukte niet. Maar omdat de Bantegaaster werd gehinderd, mocht hij van de jury toch naar de halve finale.

Itzhak de Laat uit Leeuwarden ging jammergenoeg in zijn kwartfinale onderuit.

Olympisch kampioen Suzanne Schulting plaatste zich niet voor de halve finale op de 1000 meter. In de kwartfinale werd ze bestraft met een penalty.

Zowel de mannenploeg als de vrouwenploeg rijden zaterdagavond nog de relayfinale.