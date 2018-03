Enquete naar jeugdhulp in Ooststellingwerf

Ooststellingwerf doet onderzoek naar de jeugdhulp in de gemeente. Daarvoor wordt een enquete gehouden. Iedereen die in 2017 jeugdhulp heeft gekregen wordt opgeroepen mee te doen. Dat geldt ook voor ouders en verzorgers van kinderen die jeugdhulp hebben ontvangen. De gemeente wil er zo achter komen of er nog dingen verbeterd kunnen worden. Mensen kunnen de vragenlijst online invullen.