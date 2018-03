Sneek Wit Zwart verliest van SJC

Sneek Wit Zwart heeft zondag thuis verloren van SJC. Het werd 3-1 voor de bezoekers uit Noordwijk.

Door de harde wind was het lastig voetballen in Sneek. SJC is de koploper in de hoofdklasse A, terwijl Sneek dertiende staat. Dat verschil kwam in de 35e minuut tot uiting toen Stef van der Zalm er met een slim lobje 1-0 van maakte. Een paar minuten later maakte Tom Duindam er ook nog 2-0 van.

Vier minuten na de rust maakte Sneek Wit Zwart de aansluitingstreffer. Een schot van Wytze Veenstra ging via de paal in het doel. De grootste kansen waren daarna voor SJC, maar ook Sneek Wit Zwart kwam er zo nu en dan gevaarlijk uit. In de blessuretijd maakte RIck van Dijk er uiteindelijk 3-1 van.

VV Heerenveen kwam zondag niet in actie in de hoofdklasse. De wedstrijd tegen Achilles 1894 ging niet door omdat het veld in Assen door de scheidsrechter werd afgekeurd.