CDA-Kamerlid Van der Molen: "Verhoging waterpeil dom plan"

De plannen om het waterpeil te verhogen in het Friese veenweidegebied zijn 'dom'. Dat zei CDA-Kamerlid Van der Molen in het Nieuwsforum van Buro de Vries. Volgens Van der Molen is het maar de vraag of het helpt voor de biodiversiteit. Wel weet je volgens hem zeker dat het plan een hoop schade toebrengt aan relatief kleine boeren. Harry van der Molen ging in discussie met Gerrie Rozema, de lijsttrekker van GroenLinks in Heerenveen en Sipke Hoekstra, de nummer één van de VVD in Smallingerland.

Het gehele Nieuwsforum is te vinden op de programmapagina van Buro de Vries.