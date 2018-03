Jan Smeekens heeft zondag het goud gepakt op de tweede 500 meter bij de wereldbekerfinale schaatsen in Minsk. Hij deed dat in een tijd van 34.38 seconden. Dai Dai Ntab werd tweede in 34.94 en Hein Otterspeer eindigde als derde in 34.97.

Daarmee was het podium op deze afstand, net als zaterdag, volledig Oranje. Toen pakte Smeekens het zilver, was het goud voor Otterspeer en het brons voor Ronald Mulder.