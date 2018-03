Terschellinger huurdersclub praat mee over nieuwe corporatie

Huurdersvereniging De Brandaris op Terschelling zal meepraten over het vinden van een nieuwe woningbouwcorporatie voor het eiland, nu corporatie De Veste heeft aangegeven te stoppen. De Veste heeft sinds een fusie in 2010 een groot aantal woningen op het eiland in bezit, maar wil daar nu vanaf. Volgens de directie is de afstand tussen het hoofdkantoor in Ommen en Terschelling te groot.

Het grote aantal reisuren is volgens de directie niet efficiënt. Bovendien heeft het bedrijf een andere visie op sociale woningbouw dan de gemeente en maakt nieuwe wetgeving het moeilijk voor De Veste om buiten Overijssel te investeren.

De corporatie wil haar bezit verkopen aan een Friese corporatie. Dat moet op 1 januari 2019 rond zijn. De Brandaris zal bij die overdracht de belangen van de huurders vertegenwoordigen.