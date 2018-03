Pas over een week of vier kan het verkeer over de nieuwe Splitting in Drachten rijden. De weg zou een maand geleden al opengaan, maar dat lukte niet. Het beton van de nieuwe rijbaan is nog niet uitgehard. Dat komt door het koude weer van de afgelopen tijd. Er is nu een langere periode van warmer weer nodig. Als de weg nu wordt opengesteld, kan het beton kapot worden gereden.

De gemeente Smallingerland wil geen risico nemen en wacht daarom nog enkele weken met het vrijgeven van de Splitting.