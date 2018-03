De gemeente Weststellingwerf is op zoek naar een naam voor het wandelpad in het natuurgebied Wolvega-Zuid. Daarom schrijft de gemeente een prijsvraag uit. Inwoners kunnen tot 6 april met een naam komen voor het nieuwe betonnen pad in het natuurgebied. De naam wordt in juni bekendgemaakt. Dan wordt het wandelpad officieel geopend.

Het project Wolvega-Zuid is tot stand gekomen door een samenwerking tussen de gemeente Weststellingwerf, Wetterskip Fryslân, It Fryske Gea en de provincie.