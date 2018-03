Gelijkspel frustreert SC Heerenveen: "Vervelend en onnodig"

SC Heerenveen baalt van het gelijkspel van zaterdagavond tegen FC Utrecht. De ploeg van trainer Jurgen Streppel leek af te stevenen op een overwinning, maar Utrecht-invaller Cyriel Dessers bepaalde vijf minuten voor het eindsignaal anders en zette 2-2 op het scorebord. "We hadden deze wedstrijd gewoon moeten winnen", zei een teleurgestelde Streppel. "Het is wel een beetje exemplarisch voor dit seizoen. Als je zo de doelpunten weggeeft, is dat heel vervelend, heel frustrerend en ook totaal onnodig."

Verdediger Kik Pierie trekt het zichzelf aan dat Dessers de kans kreeg om de gelijkmaker te scoren. "Hij draaide bij mij weg en kreeg ruimte om te schieten. Als verdediger mag je hem die ruimte niet geven. Ik had dat anders moeten doen."

Reza Ghoochannejhad, die een kwartier voor tijd zijn club op voorsprong zette, was ook zeer teleurgesteld. Hij werd vlak voor het einde van de wedstrijd gewisseld en ging van het veld af in de veronderstelling, dat de overwinning een feit was. "Ik ging zitten, deed mijn jas aan en hij zat er helaas al weer in." Evenals Streppel, vindt ook Ghoochannejhad het tekenend voor het seizoen. "Het overkomt ons iets te vaak."