Brand in twee-onder-een-kapwoning in Franeker

In een woning in Franeker is zondagmorgen brand geweest. Het gaat om een twee-onder-een-kapwoning aan de Professor J. Bogermanstrjitte. De brand zat in het dak van de woning. De brandweer rukte met meerdere voertuigen uit, om het vuur te bestrijden. Binnen een half uur had de brandweer het vuur onder controle, maar er kon niet worden voorkomen dat een deel van het dak wegbrandde. De oorzaak van de brand is nog niet bekend.