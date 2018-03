Luitzen Dijkstra uit Joure is zaterdagavond koninklijk onderscheiden. De 60-jarige Dijkstra werd benoemd tot lid in de Orde van Oranje-Nassau, omdat hij zich ruim 27 jaar heeft ingezet als vrijwillige brandweerman in de gemeente De Fryske Marren. Hij kreeg het lintje opgespeld tijdens zijn officiële afscheid door burgemeester Fred Veenstra.