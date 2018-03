Nederlandse aflossingsploegen naar A-finales WK shorttrack

De Nederlandse aflossingsploegen hebben zich zaterdag op het WK shorttrack in Canada geplaatst voor de A-finales. Ze eindigden in de halve finales beide bij de eerste twee, waardoor zowel de mannen als de vrouwen zondag in Montreal op het aflossingsonderdeel om de medailles strijden.

De mannenploeg, met daarin de Friezen Sjinkie Knegt, Itzhak de Laat en Daan Breeuwsma, was in de halve finale de Chinezen te vlug af en plaatste zich met de Canadezen voor de A-finale. Daarin neemt de regerend wereldkampioen het op tegen Canada, Zuid-Korea en Japan.

De vrouwen, met de Friezinnen Suzanne Schulting en Rianne de Vries in de ploeg, plaatsten zich in de halve finale samen met de Italiaanse ploeg voor de finale. Dan treffen ze opnieuw de Italianen en ook Zuid-Korea en Canada.