LDODK sluit play-offloos seizoen af met zege op DOS'46

De korfballers van LDODK hebben zaterdagavond de laatste wedstrijd van het seizoen. De ploeg van trainer Henk Jan Mulder stond tegen DOS'46 bij rust nog met vijf punten achter, maar boog dat in de tweede helft om. LDODK won in Gorredijk met een punt verschil: 23-22.

Voor LDODK was de wedstrijd tegen DOS'46 er een om 'des keizers baard', want de ploeg heeft zich niet weten te plaatsen voor de play-offs. Misschien dat dat de reden was dat LDODK slecht van start ging, want na zeven minuten stond DOD'46 al met 4-0 voor. Het leidde zo tot een ruststand van 14-9 in het voordeel van de ploeg uit Nijeveen.

Na de rust liet LDODK zien wel degelijk te kunnen korfballen en won de ploeg de wedstrijd uiteindelijk met 23-22. Voor LDODK was Marjolijn Kroon op schot met vijf treffers.