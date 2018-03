Aris na twee overwinningen op rij onderuit tegen Den Helder

De basketballers van Aris stapten zaterdagavond na twee overwinningen op een rij deze keer als verliezers van het veld. In sporthal Kalverdijkje ging het team van Tony van den Bosch onderuit tegen Den Helder, dat in de competitie een na laatste staat. Het werd 69-66 voor de Noord-Hollanders.

Aris en Den Helder deden in het begin niet veel voor elkaar onder, maar de eerste kwart eindigde met een punt in het voordeel van de gasten. Met een tussenstand van 17-16 op het scorebord begonnen beide ploegen aan de tweede kwart. Daarin was Den Helder een stuk beter dan de Leeuwarders, met een tussenstand van 34-24 als resultaat.

In de derde kwart bracht Aris het verschil terug naar zes punten (54-48). In de vierde kwart moest het gebeuren voor de Leeuwarders, maar Den Helder trok de overwinning over de streep (69-66).