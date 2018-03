Winst voor VC Sneek na geweldige comeback tegen Set-Up'65

De volleybalsters van VC Sneek hebben zaterdagavond de zesde wedstrijd in de kampioenspoule gewonnen. De ploeg van trainer Abe Meininger moest alle zeilen bijzetten om Set-Up'65 aan de kant te zetten. In Ootmarsum werd het 3-2 in sets voor de Snekers.

Sneek verloor de eerste twee sets. Beide keren waren de verschillen klein. De eerste ging met 26-24 verloren en de tweede met 25-23. Daarna pakte Sneek de derde set met 31-29 en de vierde met 25-17. De vijfde en beslissende set ging ook naar de Sneker vrouwen (15-10), waarmee de comeback helemaal was geslaagd.

Door de overwinning blijft Sneek op de tweede plaats in de kampioenspoule staan, achter koploper Sliedrecht Sport.