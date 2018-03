Scan moet uitwijzen of Anna Maria van Schurman mummie is

De vier mummies die in de Nicolaaskerk van Wiuwert liggen, moeten door een MRI-scan worden gehaald. Die oproep deed Pieta van Beek zaterdag bij haar lezing in het Museum Martena in Franeker aan het bestuur van de Wiuwerter kerk. Van Beek is Anna Maria van Schurman-deskundige en wil met de scan aantonen of uitsluiten dat Van Schurman een van de mummies is.

Van Schurman (1607-1678) was de eerste vrouwelijke studente in Europa. Ze was een groot taalvirtuoos en een vooraanstaand figuur onder de labadisten, volgelingen van Jean de Labadie. Zij had contact met grootheden uit haar tijd, zoals Jacob Cats en Constantijn Huygens.

Van Schurman stierf op 71-jarige leeftijd in Wiuwert, maar het is nog altijd onduidelijk waar ze is begraven. Een scan zou daar uitsluitsel over kunnen geven.