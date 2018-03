Gytha te Nijenhuis leest op 4 mei gedicht voor op de Dam

De 17-jarige Gytha te Nijenhuis uit Surhuisterveen heeft zaterdag de finale gewonnen van 'Dichter bij 4 mei'. Hierdoor mag ze op 4 mei bij de Nationale Herdenking op de Dam in Amsterdam haar winnende gedicht voorlezen. Haar gedicht was het mooiste en beste van de tien die de finale haalden.

'Dichter bij 4 mei' is een dichtwedstrijd voor jongeren tussen de 14 en 19 jaar. De finale was in De Kanselarij in Leeuwarden. De wedstrijd wordt ieder jaar gehouden in de provincie waar dat jaar op 5 mei de Nationale Viering Bevrijding plaatsvindt. Dit jaar is dat in Fryslân.

De 10-jarige Naomi Maneka uit Leeuwarden mag dan haar stuk over vrijheid voorlezen. Zij won de '5 mei-kinderlezing'.

Het gedicht van Gytha

Het liefst willen we vergeten

Deze stoffige doos op zolder laten staan

Dit litteken verbergen met kleding

Maar je kan het niet loslaten

Leegte, stilte

Maar toch luid

Veel woorden

Maar niet te omschrijven

Voor sommigen gegraveerd in geheugens

Bij anderen geleerd met het verstand

De gebeurtenissen van lange tijd geleden

Ze blijven voortbestaan in ons