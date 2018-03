VIDEO: Zorgcentrum Het Bildt maakt feestje van open dag

Belangstellenden konden zaterdag bij zorgcentrum Het Bildt kijken hoe het er daar aan toe gaat. De bewoners en medewerkers van het zorgcentrum maakten van de open dag een feestje door activiteiten als rolstoeldansen en pannenkoeketen te organiseren en een diashow van het Bildts documentatiecentrum te laten zien.

Nieuwe medewerkers aantrekken is een van de doelen van de 'Week van Zorg en Welzijn'. Bij Het Bildt hebben ze via speeddates al contact gehad met zo'n twaalf potentiële nieuwe medewerkers. Doel is om een aantal van hen mee te laten doen aan vijf nieuwe opleidingsplekken.

Dat hoeven niet per se jongeren te zijn. Ook zogenaamde 'zij-instromers' en mannen zijn van harte welkom, zegt directeur Atje Tadema van het zorgcentrum.

Nij Bethanië

Het centrum werk op twee plekken. In De Beuckelaer in St.-Annaparochie en sinds een jaar ook in Nij Bethanië in Tzummarum. De overname van Nij Bethanië lijkt goed uit te pakken. Alle zorgplekken in Tzummarum zijn bezet en er wordt daarom ook alweer nagedacht over een bescheiden uitbreiding.

Voornamelijk mensen uit de voormalige gemeente Barradeel hebben een duidelijke voorkeur voor het zorgcentrum in Tzummarum.

