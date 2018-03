De Jong wint in Minsk wereldbekerklassement 3.000 meter

Antoinette de Jong heeft zaterdag bij de wereldbekerwedstrijden in Minsk het eindklassement van de 3.000 meter gewonnen. De Jong was in de laatste wereldbekerwedstrijd met een tijd van 4.08.89 de sterkste op het ijs in Wit-Rusland en won daarmee het klassement.

De enige concurrent van De Jong in de strijd om het eindklassement, Ivanie Blondin uit Canada, werd in de wedstrijd derde en eindigde in het klassement achter De Jong op de tweede plaats. Natalia Voronina uit Rusland werd in dat klassement derde.