Harkemase Boys kan na winst op Capelle weer omhoog kijken

Op bezoek bij Capelle heeft Harkemase Boys zaterdagmiddag goede zaken gedaan door met drie punten van het veld te stappen. De ploeg van trainer Henk Herder was met 4-1 te sterk voor Capelle.

Na zo'n tien minuten spelen was Harkemase Boys deze middag voor het eerst gevaarlijk. Jesse Renken schoot de bal net naast de goal van Capelle. Halverwege de eerste helft was het aan de andere kant van het veld wél raak. Verdediger Kellian van der Kaap maakte hands, waarna de bal op de stip ging. Capelle-topscorer Olaf van der Sande wist hier wel raad mee en zette zijn club op voorsprong.

Harkemase Boys moest in de achtervolging en slaagde er na een halfuur in op gelijke hoogte te komen. Spits Robert Stelpstra zette de Harkieten, na een assist van Henny Bouius, weer naast Capelle.

Sportieve revanche

In de tweede helft bracht Dennis van Duinen Harkemase Boys aan de leiding. Na een solo maakte hij zijn tweede treffer van het seizoen. Daarmee haalde Van Duinen sportieve revanche tegen de ploeg waartegen hij oktober vorig jaar een grote kans miste.

Berwout Beimers gooide een kwartier voor het einde de wedstrijd in het slot door de 3-1 te maken. In de laatste minuut maakte invaller Ezra Schrijver, koud in het veld, er zelfs nog 4-1 van.

Door de overwinning loopt Harkemase Boys uit op de onderste ploegen en kan het op de ranglijst weer naar boven kijken.