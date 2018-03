Leenstra wint 1.000 meter bij wereldbekerfinales in Minsk

Marrit Leenstra heeft bij de wereldbekerwedstrijden in Wit-Rusland de 1.000 meter op haar naam geschreven. De schaatster uit Wijckel was met een tijd van 1.15.82, een nieuw baanrecord, in Minsk de snelste. In het wereldbekerklassement werd Leenstra tweede achter de Russische Jekaterina Sjichova.

Hege Bøkko uit Noorwegen eindigde als tweede met een tijd van 1.16.03. Sjichova werd derde met 1.16.73.

Voor Leenstra was het de tweede wereldbekeroverwinning op de 1.000 meter in haar carrière. In november 2014 was ze de beste in het Japanse Obihiro.