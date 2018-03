In Surhuisterveen zijn zaterdagmiddag twee auto's op elkaar gebotst. Het ongeluk vond plaats op de kruising van De Scheiding en de Heidelaan in het dorp. Een automobilist haalde een aantal auto's achter elkaar in, toen een van die auto's linksaf sloeg.

De bestuurders kwamen allen met de schrik vrij. Een berger heeft de auto's weggesleept.