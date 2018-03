In een woonboerderij aan de Laekwerterwei in Iens heeft zaterdagmiddag een grote brand gewoed. Er waren geen mensen in de woning aanwezig. Bij de brand kwam veel rook vrij. De brandweer waarschuwde om die reden omwonenden ramen en deuren dicht te houden.

De brand kon door de harde wind snel om zich heen grijpen. De wind maakte het voor de brandweer lastig het vuur onder controle te krijgen, maar de brandweerlieden slaagden daar uiteindelijk wel in.