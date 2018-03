Schaatser Jan Smeekens uit Sneek heeft bij de wereldbekerfinale in Minsk zilver behaald op de 500 meter met een tijd van 35.07 seconden. Het podium was volledig Nederlands, met Hein Otterspeer op de eerste plaats in een tijd van 35.06 seconden en Ronald Mulder op de derde plaats met 35.08 seconden.

Voor de 29-jarige Otterspeer, die zich niet wist te plaatsen voor de Winterspelen in Zuid-Korea, was het zijn eerste wereldbekerzege.