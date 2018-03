Een bovenwoning aan de Pieter Postmastrjitte in Kollumerzwaag heeft zaterdagmorgen schade opgelopen door brand. Het vuur brak even na elf uur uit. De brandweer rukte met meerdere wagens uit, omdat eerst onduidelijk was of er iemand in de woning aanwezig was. Al snel bleek dat dat niet het geval was.

Bij de brand kwam veel rook vrij. De brandweer had het vuur binnen een uur onder controle. Salvage zal de bewoners steunen bij de afhandeling van de schade.