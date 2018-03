Commissaris van de Koning Arno Brok heeft zaterdagmorgen de Sulveren Ljip uitgereikt aan Riemer Miedema. De 20-jarige inwoner van It Heidenskip vond vrijdagavond het eerste kievitsei van Fryslân in de omgeving van zijn woonplaats. De uitreiking was op het erf van de boerderij van de familie De Vries, eigenaar van het land waar het ei werd gevonden.

Er was volgens de vogelwachtersbond BFVW voor gekozen om niet het land in te gaan, omdat anders het nest kon worden verstoord.