Auto afgepakt van koppige automobilist zonder rijbewijs

De politie heeft vrijdag de auto van een 31-jarige man uit Sint Nicolaasga in beslag genomen. De man was afgelopen woensdag in Idskenhuizen aangehouden, omdat hij onder invloed van drugs achter het stuur zat. De man had bovendien geen geldig rijbewijs. Toch zagen agenten de man vrijdag weer rijden. Er is proces-verbaal tegen hem opgemaakt en zijn auto is hij voorlopig kwijt.