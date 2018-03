NS: "Binnen half jaar oplossing voor treinverbinding dorpen"

De NS komt binnen een half jaar met een oplossing voor de dorpen aan het spoor, waar de trein niet langer stopt. Dat heeft het vervoerbedrijf vrijdag toegezegd. Sinds de invoering van de nieuwe dienstregeling in december stopt de intercity tussen Leeuwarden en Zwolle niet langer bij de stations stations Grou-Jirnsum, Akkrum-Nes en Wolvega.

Reizigers zijn daardoor langer onderweg of rijden met de auto naar het station in Steenwijk, om daar op de trein te stappen. "Dat moeten we natuurlijk niet willen", zegt fractievoorzitter Retze van der Honing van GrienLinks in de Provinciale Staten. "Dat is een verkeerde gang van zaken."

De provincie en enkele gemeenten zijn fel tegen de nieuwe dienstregeling. De Statenfractie van GrienLinks houdt een petitie en heeft de resultaten vrijdag in Akkrum aan de NS gepresenteerd. De petitie werd meer dan vierduizend keer ondertekend. "Daar zijn ze bij de NS toch wel wat van geschrokken. Ze hadden niet gedacht dat het zo'n vlucht zou nemen", zegt Van der Honing.

Na de bijeenkomst van vrijdag heeft de fractievoorzitter er vertrouwen in dat de NS met een oplossing zal komen.