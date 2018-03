Omrop TIP: Geen plek voor opa en oma

Ternaard; een dorpje in de krimpregio van het noordoosten van Fryslân. Al gaat de krimp in het dorp er niet zo traditioneel aan toe als in andere dorpen.

Jeugd die wegtrekt naar de stad is niet de oorzaak van de krimp in Ternaard, maar het gedwongen vertrek van hoogbejaarde inwoners is dat wel. Het gaat in het dorp om ouderen, die niet langer in het Ternaardster verzorgingshuis Spiker kunnen verblijven.

Een paar jaar geleden moest een deel van de bewoners al verhuizen, omdat een afdeling niet meer voldeed aan de brandveiligheidseisen. Eigenaar Kwadrantgroep wil verzorgingshuis Spiker aan het eind van het jaar leeg hebben en slopen.

Door het Rijksbeleid is de locatie in Ternaard niet meer rendabel. Dorpsbewoners willen de ouderenzorg in het dorp behouden en hebben hun hoop gevestigd op onderneemster Simmy de Vries. Zij werkt een nieuw concept uit, om het verzorgingshuis te kunnen behouden.



