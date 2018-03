Cambuur-trainer Hake: "Zonde, dat we onszelf niet belonen"

Eén punt heeft Sportclub Cambuur vrijdagavond overgehouden aan het thuisduel met koploper NEC. De ploeg van trainer René Hake speelde met 1-1 gelijk tegen de gasten uit Nijmegen. Cambuur kwam net voor rust op achterstand, maar vroeg in de tweede helft zorgde Jordy van Deelen voor een mooie gelijkmaker. "Hij ging er fantastisch in", zei een trotse Van Deelen, die de bal hard met links in het doel schoot, terwijl er altijd werd gedacht dat hij sterker was met rechts. "Uiteindelijk ben je tweebenig, hè?", reageerde hij glimlachend na de wedstrijd.

Trainer Hake is blij met het behaalde punt, maar volgens hem hebben zijn spelers veel kansen laten liggen. "We hebben in de eerste helft, maar zeker ook na rust en na de gelijkmaker kansen gehad, om te scoren en de wedstrijd meer naar onze hand te zetten. We waren dichtbij, om zelf op voorsprong te komen, maar dan pakken we het net niet. Het is gewoon zonde, dat we onszelf niet belonen en op die manier de wedstrijd eruit kunnen slepen. Het is net het laatste zetje dat we onszelf moeten geven. Hopelijk krijgen we dat de komende weken voor elkaar."