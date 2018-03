Verlies voor Flyers in eerste finalewedstrijd

De ijshockeyers van UNIS Flyers hebben de eerste finalewedstrijd om het kampioenschap in de BeNe League verloren. De thuisploeg Hijs Hokij won in Den Haag met 4-2. In de finale gaat het erom wie als eerste drie wedstrijden heeft gewonnen.

Niet de favoriet

Flyers is niet de favoriet in de finale, maar kon lang goed meekomen met Hijs. Jeffrey Melissant zette Hijs in de eerste periode op 1-0. Toen de Flyers later die periode powerplay hadden, zorgde Ronald Wurm voor de gelijkmaker.

Opnieuw gelijk

In de tweede periode maakte Raymond van der Schuit de 2-1 voor Hijs, maar opnieuw kwamen de Flyers terug. Lars den Edel schoot de 2-2 binnen.

Derde voorsprong Hijs

Na een minuut in de derde periode zette Alan van Bentem de ploeg uit Den Haag voor de derde keer op voorsprong. Deze keer lukte het de Flyers niet om weer gelijk te maken. Vlak voor tijd scoorde Melissant zijn tweede en dat was ook de eindstand.

Zondag is de tweede wedstrijd in de best-of-5. UNIS Flyers speelt dan thuis in Heerenveen.