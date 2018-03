Vinder eerste kievitsei: "Ik dacht dat het onmogelijk was"

"Ik zag een ei liggen en dacht: dit is de eerste!" Dat zegt de 20-jarige Riemer Miedema uit It Heidenskip. Hij vond vrijdag aan het begin van de avond het eerste kievitsei van de provincie. "Mijn maat zei meteen: 'wij moeten bellen'. Maar ik was aardig kalm. We hebben de BFVW gebeld en die zijn gekomen. Ze hebben foto's genomen, en daarna was het allemaal drukte!"

Hele leven

Riemer is al zijn hele leven aan het zoeken naar kievitseieren, maar dat hij het eerste ei zou vinden, had hij niet gedacht. "Ik heb het altijd een beetje gezien als onmogelijk", zegt hij. "Maar vandaag heb ik het toch echt gevonden. Een heel bijzonder gevoel, absoluut!"

"Even met mijn maat mee"

Toch loopt de 20-jarige jongen uit It Heidenskip niet hele dagen door de velden. "Vroeger was het een hele hype, het zoeken naar kievitseieren. Het is nu wel iets minder. Ik ben niet iemand die de hele tijd om het eerste ei van Fryslân zoekt. Ik zag mijn maat vandaag, dus dacht toen ik moet even met hem mee."

Het had niet veel gescheeld of Riemer had het ei niet eens gevonden. "Wij kwamen bij een hoekje land, daar zitten altijd veel vogels. Wij liepen er in en toen kwam er een stelletje kieviten omhoog. Dus we dachten, we lopen er toch maar even langs. Daar vond ik het ei. Geweldig!"