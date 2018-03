Er komt definitief een nieuwe werelderfgoedcentrum in Lauwersoog met informatie over de Waddenzee. Het Waddenfonds steekt 9,6 miljoen euro in het project, van de in totaal bijna 20 miljoen euro. Daarmee is de begroting rond. Het werelderfgoedcentrum moet toeristen uit binnen- en buitenland informeren en inspireren over de Waddenzee.

Ook zeehondencentrum Pieterburen krijgt een plek in het nieuwe centrum. De locatie in Lauwersoog moet in juni 2020 geopend worden.