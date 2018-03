Riemer Miedema vindt eerste kievitsei bij It Heidenskip

Riemer Miedema uit It Heidenskip heeft vrijdagavond het eerste kievitsei van Fryslân gevonden. Samen met Jesper de Vries heeft hij in de omgeving van It Heidenskip gezocht naar kievitseieren. Vrijdagavond om 18.03 uur vond hij het eerste kievitsei.

Voorspelling

Het is een dag later dan deskundigen voorspelden: de Bond van Friese Vogelwachten en ecologisch adviesbureau Altenburg en Wymenga uit Feanwâlden dachten dat het eerste kievitsei donderdag tussen elf en twaalf uur gevonden zou worden. Dat was een voorspelling die gebaseerd was op een berekening aan de hand van temperatuurgegevens van het KNMI.

Zuid-Holland

Woensdagavond vond Fries om utens André Hornstra het eerste kievitsei van Nederland in de Zuid-Hollandse gemeente Giessenlanden.

Later dan vorig jaar

Vorig jaar vond Herman Mooi uit Wolvega het eerste kievitsei van Fryslân op vrijdag 10 maart. Dat deed hij in een weiland bij Slikenboarch. Dat het dit jaar later gevonden werd, komt doordat er laat in de winterperiode vorst was.