Schulting en Knegt op twee afstanden door op WK

Shorttrackers Suzanne Schulting en Sjinkie Knegt hebben zich op twee individuele afstanden geplaatst voor de volgende ronde op het WK in het Canadese Montreal. Itzhak de Laat is op een afstand door.

Suzanne Schulting

Schulting werd op de 1500 meter derde in haar heat en op de 100 meter zelfs eerste. Daarmee is ze geplaatst op beide afstanden voor respectievelijk de halve en kwartfinale. Op de 500 meter eindigde Schulting als derde en dat was op die afstand niet genoeg.

Sjinkie Knegt

Ook Knegt plaatste zich op de 1000 en 1500 meter voor de volgende ronde. In zijn heat van de 1500 meter werd Knegt tweede en op de 1000 meter won hij zijn heat. Dat was genoeg om zich te plaatsen voor de halve finale (1500 meter) en kwartfinale (1000 meter). Op de 500 meter overleefde Knegt nog wel de voorronde, maar in de heat kreeg hij een penalty en werd uitgeschakeld.

Itzhak de Laat

Itzhak de Laat had vrijdag op de eerste twee afstanden minder succes. Eerst werd hij vierde op de 1500 meter, daarna laatste op de 500 meter. Op de 1000 meter werd De Laat tweede in zijn heat en daarom staat hij zondag in de kwartfinale op die afstand.

Finales

Zaterdag gaat het WK in Montreal verder met de halve finales en later de finales op de 1500 meter. Dan zijn ook de halve finales van de ploegenachtervolging.