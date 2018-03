VIDEO: Fryslân Hjoed over Streppel, Kramer en Nyck de Vries

In Fryslân Hjoed praten sportjournalisten Jaap Stalenburg, Gerard Bos en Roelof de Vries vrijdag over het laatste seizoen van Jurgen Streppel bij SC Heerenveen, over het WK Allround van Sven Kramer en de sponsor van Ireen Wüst, en over de toekomst van autocoureur Nyck de Vries.

Streppel weg

"Dit is een van de grootste mismatches uit de geschiedenis van Heerenveen", vertelt Jaap Stalenburg. "Ten eerste omdat hij als type niet bij Heerenveen past, dat heb ik twee jaar geleden ook gezegd. En ten tweede: bij een voetbalclub zijn supporters af en toe lastig, soms staat-ie na een goede vraag van een journalist te hakkelen voor een camera. Deze man is gewoon een maatje te klein voor een ambitieuze club als Heerenveen. Een prima trainer voor RKC of Helmond Sport, maar niet voor Heerenveen."

Zitten ze bestuurlijk allemaal op een lijn bij Heerenveen? "Ik denk het wel", zegt Roelof de Vries, "maar het is altijd gissen. Dat is ook een probleem bij Heerenveen. Kijk naar de interviews met Streppel en Hamstra. Wat is er nou aan de hand? Als je een goed verhaal hebt, vertel dat dan. Nu zitten we allemaal weer te gissen. Dat kunnen ze voorkomen."

De spelers vinden het niet allemaal erg dat Streppel vertrekt. Roelof de Vries: "De opluchting is wel aanwezig. Ik heb vandaag met wat spelers geappt. De meesten zijn wel een beetje opgelucht. Ze hebben goed met hem gewerkt, het is ook geen waardeloze trainer. Alleen: de klik was er niet."

Kramer naast podium en Wüst "te oud"

Voor het eerst sinds 2005 eindigde Sven Kramer naast het podium op het WK Allround. Maar het zou dom zijn om hem af te schrijven, zegt Stalenburg: "Schrijf Sven vooral niet af. Want hoe harder hij afgeschreven wordt, hoe groter de kans dat hij terugkomt."

Gerard Bos: "Maar zo'n mentale klap heeft hij nog nooit eerder gehad, dat is hij ook niet gewend. Dus ik ben wel benieuwd wat dit mentaal met hem doet."

Ireen Wüst kreeg deze week te horen dat ze te oud zou zijn. Eerder deze week zei de schaatsster dat JustLease niet meer haar sponsor wil zijn, omdat ze te oud is. "De indruk is bij iedereen wel dat Wüst snel een sponsor gaat vinden", aldus Stalenburg.

Nyck de Vries naar Le Mans

Nyck de Vries is de eerste Fries die meedoet aan de World Endurance Championship. "Vrij vertaald het wereldkampioenschap lange afstanden racen",legt Gerard Bos uit. "Dan rijden ze soms wel zes uren, met drie rijders in een team."

Volgend jaar zal Nyck de Vries ook de 24-uurs race van Le Mans rijden. "Ik had het niet verwacht", zegt Bos. "Maar het past wel in zijn programma. En de teambaas, Frits van Eerd, ziet wel iets in De Vries."

Stalenburg: "Frits van Eerd vindt Nyck een potentiële Max Verstappen. Uit die hoek krijgt hij wel de noodzakelijke pecunia als hij naar de Formule 1 wil. Frits van Eerd is fan van hem, absoluut."